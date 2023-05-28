ضبط طالب بتهمة الاستعراض بسيارة والدته وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول صورة عبر موقع «فيس بوك» لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بالقاهرة.

وجرى تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مخرجًا قدمه من النافذة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

جرى تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) وأن السيارة ملك والدته، وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.