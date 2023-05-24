السيطرة على حريق بشقة في منطقة التجمع الأول.. ماس كهربائي السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء.

فحص وتحريات المباحث.. ماس كهربائي

وبالفحص تبين أنَّ الحريق نشب داخل حجرة النوم والتهمها بالكامل وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي.