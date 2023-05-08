المتهم بتجارة المخدرات في التجمع الأول: مارست نشاطي عن طريق «واتس آب»

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالتجمع الأول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وكلفت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وخضع المتهم بالاتجار بمخدري الحشيش والهروين لجلسة تحقيق استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، اعترف خلالها باتجاره، قائلاً «أمارس نشاطي منذ عدة أشهر، وكنت بوصل الحشيش والهيروين للزباين بالعربية بتاعتي بعد ما أتواصل معاهم علي الواتساب»

واعترف المتهم بحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

محام يكشف العقوبة

يقول المحامي محمود عبدالله، إن المتهم بالاتجار في المواد المخدرة سيواجه عقوبة قاسية تصل للإعدام، وفقاً لنص المادة 33 من قانون العقوبات، والتي نصت على «يُعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.