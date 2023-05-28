ضبط متهم بالنصب على آخر بزعم توفير فرصة عمل في حدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين من ذوي الهمم مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من (شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي) لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالي.

ضبط المتهم بالنصب على شخص من ذوي الهمم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على (عدد 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان ومبلغ مالي).

النصب على المواطنين

بمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بأحد المستشفيات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه.