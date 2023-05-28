«الداخلية» تشن حملات أمنية متنوعة على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وضبطت الحملات في مديرية أمن الإسكندرية 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,120 كيلوجرام، كمية لمخدر الهيروين وزنت 220 جرام، 75 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمولة، وميزان حساس .

وفي مديرية أمن الإسماعيلية، جرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام، ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول.

أما في مديرية أمن مطروح، فجرى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلوجرام، ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن الشرقية، جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وفي مديرية أمن الجيزة، ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,150 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض، وفي مديرية أمن البحيرة، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما عدد 2 أسطوانة وكمية مجزئة من الهيروين المخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

أما في مديرية أمن كفر الشيخ، فجرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن بورسعيد، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.. حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وفي مديرية أمن الغربية، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن السويس، جرى ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، وفي مديرية أمن سوهاج، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس، وفي مديرية أمن أسيوط، جرى ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، 2سلاح أبيض.