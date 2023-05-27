بالأسماء.. وزارة الداخلية تأذن لـ21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الداخلية المصرية، بالإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يُذكر أنّ المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أَّه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون».