ضبط مسجل خطر يدير مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مخدر البودر والاتجار فيه متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بالاتجار في المواد المخدرة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلوجراما - عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي- ماكينة عد أوراق نقدية- عدد 2 ميزان حساس- هاتف محمول- سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع).

اعترافات المتهم بتجارة المخدرات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والاتجار فيه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.