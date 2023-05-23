حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت نيابة فايد الجزئية صباح اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع، وغرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان نوعية كل مخدر وإرفاقه في أوراق القضية.

وناقشت جهات التحقيق، المتهمين فيما ضُبط بحوزتهما من مخدر الحشيش الهيروين والهيدرو، وتحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، حول نشاطهما طوال الفترة الماضية.

القبض على المتهمين

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، وبحوزتهما 26 طربة من مخدر الحشيش وكمية كبيرة من من الهيروين والهيدرو، ومبلغ مالي كبير و4 هواتف محمول وسلاح ناري وطلقات نارية خاصة به.

وأكدت تحريات النقباء أحمد حمدي وأحمد ممتاز وعبدالله العدوي ومحمد عبد الباسط، معاونو مباحث مركز فايد، نشاط المتهمين بدائرة المركز، وتخزينهما كمية كبيرة من الهيروين والحشيش والهيدرو، والاتجار فيها على نشاط واسع.

محام: العقوبة تصل للإعدام

وقال محمد حسن المحامي، إنّ عقوبة المتهمين قد تصل إلى الإعدام، في قضايا الاتجار في المواد المخدرة خاصة، مخدر الهيروين والمخدرات المستحدثة، بجميع أنواعها لما تمثله من خطورة على المجتمع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبات الحبس في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة على المتهمين ممن سبق اتهامهم في قضايا شبيهة.