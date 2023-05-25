حبس عاطلين 15 عاما بسبب الاتجار في المواد المخدرة بالمنوفية 

عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، عاطلين لإدانتهما بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة مركز بركة السبع، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمهما مبلغ مالي 600 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال الدين زكي عبدالجواد وعضوية المستشارين أحمد مختار أبو إسماعيل وعبدالعزيز عبدالستار فهمي منصور.

المتهمان تاجرا في الحشيش

وحسب ما جاء في أوراق القضية، حيازة المتهمين في دائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

القبض على المتهمين من قبل قوات الأمن

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة بركة السبع، يفيد اتجار عاطلين في المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.