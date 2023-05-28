نضال الشافعي: فخور بأن سيرتي الفنية تتضمن وقوفي على خشبة المسرح القومي

قال الفنان نضال الشافعي، إنه يتملكه شعورًا بالفخر، لتقديمه مسرحية سيدتي أنا، داخل المسرح القومي العريق، مؤكدًا أنه يشعر بالانبهار الشديد داخل أروقة هذا المكان، خصوصًا وأن المسرح القومي يعد أقدم وأكبر«خشبة» مسرح في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وقف عليها أساتذة ونجوم وعظماء الفن على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج على مر الزمن.

صناع مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، بطولة نضال الشافعي، داليا البحيري، محمد دسوقي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، ديكور حمدي عطية، أزياء مروة عودة.

نضال الشافعي: أشعر بـ«خضة» المسرح القومي

وقال نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وجوده داخل المسرح القومي، يجعله يشعر بـ«خضة» شديدة، مضيفًا: باعتباري أمام مسئولية كبيرة، أن تقف في مثل هذا المكان وتقدم عملًا فنيًا، الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.

أول مرة على خشبة المسرح القومي

واستطرد قائلًا: هذه هى المرة الأولى التي أقف فيها على خشبة المسرح القومي، وفخور أن تشهد سيرتي الذاتية يومًا أنني كنت في هذا المكان، وأعتبره إنجازًا، أنا أحد أعضاء المسرح القومي، وطول الوقت أتمنى تقديم عملًا يليق بهذا المكان العريق، وأشعر بسعادة لذلك في ظل الاهتمام من كل القائمين على هذا العمل المسرحي الذي نحن بصدده، و«سيدتي أنا» حققت لي أمنيتي بالعمل في المسرح القومي من خلال عرض كبير بالفعل، وهو ما يعد رزقًا من الله لي.