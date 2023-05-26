نضال الشافعي: داليا البحيري «غولة تمثيل» في مسرحية سيدتي أنا

عبّر الفنان نضال الشافعي، عن سعادته للتعاون مع الفنانة داليا البحيري، من خلال مسرحية سيدتي أنا، والتي انطلق عرضها على المسرح القومي، في الساعات القليلة الماضية، ويمثل ذلك التعاون الفني الأول بينهما، وحسب تصريحاته لـ«الوطن»، إنهما كان دائما السعي للاشتراك في عمل يجمعهما سويًا.

نجوم مسرحية سيدتي أنا

وأشار نضال الشافعي، إلى أن من أسباب حماسه للمشاركة في «سيدتي أنا» وجود داليا البحيري في المسرحية، مضيفًا: «على المستوى الإنساني هي أختي وصديقتي، ودائمًا ما نتوق ونترقب للعمل سويًا، ولكن تحول الظروف دون تحقيق ذلك، وعندما علمت أنا سنلتقي بعمل مسرحي، شعرت بسعادة بالغة، لأنها تتمتع بطيبة شديدة وقلب أبيض».

تألق داليا البحيري

واستطرد: «داليا البحيري تقدم في المسرحية شغل «جامد»، بالرغم من أن خلفيتها سينمائية وقت ظهورها، لكن عندما يشاهدها الجمهور على خشبة المسرح في «سيدتي أنا» سيجدها «غولة» تمثيل، فنانة مسرحية من طراز فريد، وستكون من أهم مكتسبات هذا العمل، لأننا سنكتشف نجمة مسرحية كبيرة جدًا».

صناع مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، دراماتورج وإخراج محسن رزق، تصميم رقصات واستعراضات مصطفى حجاج، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية.