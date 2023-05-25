5 معلومات عن مسرحية «سيدتي أنا» قبل عرضها الليلة

تستقبل خشبة المسرح القومي، أول ليالي عرض مسرحية «سيدتي أنا»، والتي يتم افتتاحها مساء اليوم الخميس، وتستمر عروضها على مدار أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، بشأن تطوير مسارح الدولة وتقديم عروض فنية جديدة.

داليا البحيري أول مرة في المسرح القومي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسرحية سيدتي أنا، قبل ساعات قليلة من عرضها على المسرح القومي مساء اليوم، وذلك خلال السطور التالية:

- المسرحية بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي.

- رؤية وإخراج محسن رزق، موسيقى محمود طلعت.

قدمها فؤاد المهندس وشويكار في الستينيات

- مأخوذة عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو.

- سبق وقدمها فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم «سيدتي الجميلة» بطولة شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

- أول تعاون بين نضال الشافعي وداليا البحيري، وهذه المرة الأولى التي تقف فيها «داليا» على خشبة المسرح القومي، والمرة الثانية تقدم عملا مسرحيًا بعد مسرحية «أبو العربي» مع هاني رمزي عام 2021.