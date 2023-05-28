إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال شهود العيان والمصابين في الحادث، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الإصابات أغلبها كدمات وخروج 3 مصابين

وأكد مصدر طبي مسؤول بالمستتشفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصابين في حادث انقلاب السيارة، تختلف إصابتهم من شخص لآخر، موضحاً أن الأغلبية مصابين بكدمات متفرقة في الجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرا إلى خروج 3 حالات نظرا لأن إصاباتهم طفيفة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بحادث الطريق الإقليمي

تلقى اللواء حازم سامين مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، حيث أصيب في الحادث 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.