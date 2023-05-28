محافظ المنوفية يوجه بدعم علاج الطفل «مالك» مريض ضمور العضلات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بدراسة مطلب أهالي عزبة «تيمور»، التابعة لمنشأة «الشريكين» بشبين الكوم، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وذلك عقب قيام الأهالى بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع عليها ومعاينتها من قبل الهيئة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، للاستماع إلى شكواهم، ووضع الحلول المناسبة لهم، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.

الطفل «مالك» مريض الضمور العضلي

كما التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفل «مالك» ابن قرية شبراباص بشبين الكوم، والمريض بضمور العضلات «دوشين» من الدرجة الأولى، ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفل، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

شكاوي الأهالي في المنوفية

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها مركز تلا يتضرر من وجود إشغالات بالشارع محل إقامته مما يلحق الضرر به وبالمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والتخطيط العمرانى للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما أحال المحافظ طلب معلمة بمدينة السادات تلتمس نقلها إلى مدرسة 26 للتعليم الأساسي إلى مدير مديرية التربية والتعليم، لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الاجتماعية، وكذا شكوى مواطن بناحية قرية بروي مركز تلا يتضرر من تأخر استصدار قرار الترخيص الخاص به إلى إدارة التخطيط العمرانى لفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.