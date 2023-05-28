مصرع فران على يد عامل خردة في المنيرة الغربية بالجيزة

لقي فران مصرعه بعد أن سدد له عامل خردة طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض بمنطقة المنيرة الغربية، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى خلال إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة إخطارا من الرائد مصطفى الدكر معاون أول القسم يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى إمبابه بوصول فران 22 سنة مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتوفى أثناء إسعافه، وعلى الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث الرائدان مصطفى الدكر ومحمود عواد معاوني القسم بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

اكتشاف وجود علاقه بين المجني عليه وشقيقته

وبالانتقال والفحص تبين قيام مشاجرة بين المجني عليه وعامل خردة 20 سنة بسبب اكتشافه وجود علاقه بين المجني عليه وشقيقته، قام على إثرها بمقابلته وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته بالطريق العام وفر هاربا، وفي خلال ساعات جرى القبض عليه بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال والسلاح المستخدم.

وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدب مدير المباحث الجنائية اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.