حملات تشجير ونظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة تنظيم حملات لتشجير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100مليون شجرة»، والتي يتم تنظيمها بقرى المركز.

مسار رحلة العائلة المقدسة

وتم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير وتجميل بطريق ومسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ورفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق، وزراعة الأشجار المثمرة أو غير المثمرة، لإعطاء منظر جمالي بالمسار السياحي حيث تم استكمال متابعة وري وزراعة الأشجار أمام جامع أبو دنقل بقرية درنكة وأمام بوابة دير درنكة.

وجاء ذلك بإشراف وحضور حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبه أحمد ثابت، والمهندس رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة ومصطفي اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا، ووفاء جميل محمد مديرة إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وحسين شيخون مسؤول الرصد والمتابعة بإدارة المخلفات الصلبة بالمركز، والمهندس السادات مدير الحديقة الدولية وعمال الحديقة وعمال الوحدة المحلية.