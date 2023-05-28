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الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية في أسيوط

كتب:

محمد بركات 
12:39 م | الأحد 28 مايو 2023
جانب من أعمال القوافل

جانب من أعمال القوافل

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

قوافل طبية وإنسانية 

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة أسيوط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات. كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

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