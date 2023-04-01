جامعة المنيا تُشارك في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس «معا نلتقي»

شاركت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس « معاً نلتقي» بمعهد إعداد القادة بحلوان، الذي أقيم برعاية من الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مثل الجامعة في فعاليات الملتقي الدكتور أحمد راشد، المدرس بكلية التربية الرياضية والدكتور إسلام محمود أحمد المدرس بكلية دار العلوم، والدكتور مروان سيد، المدرس المساعد بكلية الحقوق.

محاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة

جاء تنظيم الملتقى؛ للتوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، انطلاقا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لما لهم من دور كبير في نقل تلك الخبرات للطلاب باعتبارهم سفراء لجامعاتهم، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي، وإعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهل بالعلم والمعرفة.

نخبة من رواد الفكر السياسي والاجتماعي

حاضر خلال فعاليات الملتقى نخبة من رواد الفكر السياسي والاجتماعي منهم اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، وأحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق.