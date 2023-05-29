هالة صدقي: «كنت متضايقة من صفصف في البداية.. ولم أتوقع ردود الأفعال»

كشفت الفنانة هالة صدقي أنها لم تكن سعيدة بشخصية «صفصف» التي قدمتها في مسلسل «جعفر العمدة» في موسم الدراما الرمضانية 2023، عندما قرأت النص للمرة الأولى ولذلك لم تكن تتوقع ردود الأفعال الإيجابية والإشادات العديدة التي انهالت عليها بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وقالت هالة صدقي خلال ندوتها في «الوطن»: «لم أكن أتوقع ردود الأفعال تلك على الإطلاق، بل على العكس تماما في البداية كنت «متضايقة» من الدور، ولم أشعر به، فالدور ليس إطار سوى أنها أم جعفر العمدة وتسب زوجاته طوال الوقت».

وتابعت: «قلت للمخرج محمد سامي ما الذي تفعله هذه السيدة، ولكن الشخصية في النص شيء والذي تم تنفيذه شيء آخر، هناك فنانات يكون لديهن دور قوي ومميز ولكنها تخسف به الأرض، وهناك فنانات يكون لديهن أدوار بسيطة ولكن يصنعن فارق، هذا هو الفرق بين الفنانين».

هالة صدقي: أنا ومحمد سامي على نفس الخط وهو ما ساعدنا على الإبداع

وعن الاختلاف بين النص والتنفيذ، أوضحت هالة صدقي: «محمد سامي يتميز بكتابة الخطوط العريضة للمشهد، ويضع كل التفاصيل في رأسه، ويرى هل الممثل الذي أمامه يحفظ كلمتين فقط ليلقيهم في المشهد أم معه على نفس الخط الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعده بشكل أكبر على الإبداع، وهذا ما حدث بيني وبين محمد سامي، فهو لا يحب الممثل الذي لا يذاكر الشخصية ولا يركز في تفاصيلها، والتي تعتبر من أهم أدوات الممثل».

وأضافت: «كان هناك 25 مشهدا بعنوان «صفصف تقف في الشرفة»، قد يبدو المشهد بسيط ولكن عندما نفذته مع سامي أصبح مليئا بالتفاصيل بداية من إحساسها وكادراتها حتى الموسيقى الخاصة بها، ليصبح لدينا مشهد من لا مشهد».