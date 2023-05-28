هالة صدقي: ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب خيانة صديقة مقربة

كشفت الفنانة هالة صدقي، أنها ذهبت إلى طبيب نفسي مرة واحدة في حياتها منذ 20 عاما، بعد تعرضها للخيانة والغدر على يد واحدة من صديقتها المقربات، ولم تستطيع التعامل مع تلك المشاعر لذلك لجأت إلى الطبيب الذي كتب لها مجموعة من المهدئات ولكنها رفضت الأمر وقررت قضاء وقتها كله في العمل حتى لا تفكر في شيء.

وروت هالة صدقي في ندوتها بـ «الوطن»: «شعرت بالصدمة من خيانة صديقتي ولم استطيع أن اتجاوز الأمر، وبالرغم من أني متساحمة ولكني لم استطيع مسامحتها، ووقتها الدكتور وصف لي مهدئات ولكن رفضتها وقضيت وقتي كله في العمل باعتباره المسكن الأفضل بالنسبة لي».

هالة صدقي: لم استطيع مسامحة صديقتي بالرغم من كوني متسامحة

وتابعت: «وبعد 7 سنوات قابلتني صدفة في الزمالك، وأوقفت سيارتي واعتذرت لى ولكني لم أقدر على مسامحتها، حتى عندما مرضت مرض خطير وأبلغت أصدقائنا المشتركين أنها ترغب في رؤيتي، ذهبت بالفعل إلى المستشفى ولكني لم استطيع الصعود إلى غرفتها وغادرت سريعا».