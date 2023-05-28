في يوم الطفل العالمي.. السفير الصيني بالقاهرة يزور دار الأورمان للأيتام

قام السفير لياو ليتشيانج، سفير دولة الصين بالقاهرة، بزیارة تفقدیة لدار الأورمان لرعاية الأيتام بالمهندسين، اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع يوم الطفل العالمي.

زيارة السفير الصيني لدار الأورمان

رافق السفير وفد من السفارة الصينية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالعمل الأهلي، وكان في استقبالهم اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

وتفقد السفير الصيني الدار، وأماكن الإقامة والخدمات المقدمة للأطفال، واطلع عن قرب على نمط حياتهم اليومية وعلى أقسام وأجنحة الدار وما تشتمل عليه من أماكن إقامة وسكن أبناء الدار وقضى مدة تزيد على ساعتين وقام فيها بقضاء وقت سعيد مع الأطفال ووزع عليهم الهدايا والألعاب، والتقطوا صورًا تذكارية.

وأكد السفير الصيني بأنه قضى أفضل أوقاته مع هؤلاء الأطفال الصغار، مشيدًا بمستوى الدار وتميزها، ووعد بأنه سوف يكرر الزيارة.

من جانبه ثمّن اللواء ممدوح شعبان، في بيان، زيارة السفير الصيني والسفار الصينية، مشيرا إلى أن الصين تسعى دائماً لتعزيز حياة الفرد وكرامته والاهتمام بالطفولة من أجل حياة أفضل، مضيفًا: «هناك محبة كبيرة تجمع بين البلدين والشعبين الصيني والمصري»، معربا عن شكره للسفير الصيني على الدعم الدائم واللامتناهي للأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

يوم اليتيم في جمعية الأورمان

يذكر أن الأورمان تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها، إذ أطلقت عام 2003 بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا ـ فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا.

وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزهة وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.