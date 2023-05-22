الأورمان تسلم 7 أكشاك لغير القادرين في قرى 3 مراكز بالغربية

قامت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية، بتسليم 7 أكشاك لغير القادرين بقرى كفر بلضم ودماط وقطور المحطة في مركز قطور، وقرية ابيار في مركز كفرالزيات، وقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية.

تحسين حياة الأسرة الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الإقتصاد المصري.

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

فرص عمل حقيقية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى «رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان»، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بسبرباي - بجوار الموقف الجديد - محطة الورش الثانية - بجوار مسجد النور.

الفئات الأكثر احتياجًا

وأشاد «شعبان» بالتعاون الوثيق مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل جمعية الأورمان، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سلمت إلى الآن 556 كشكا بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة الغربية.