«تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات أو شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددا من لجان الدبلومات الفنية، منها «الشهيد محمد عاطف التجارية المشتركة» التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

وقال «عبد الله»، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أن 28 ألفا و413 طالباً وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا امتحانات اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية، والفيزياء العامة بالتعليم الصناعي، ومادة اللغة الإنجليزية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة الإنجليزية والمهارات الإشرافية بالتعليم الفندقي، واللغة الإنجليزية بالتعليم التجاري.

30 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ، 30 ألفًا و155 طالبًا وطالبة، إذ يؤدون الامتحانات في 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، حلال الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو المقبل.