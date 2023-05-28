يواصل طلاب التعليم الفني لليوم الثاني على التوالي، امتحانات نهاية العام الدراسي، وفق جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات التحريرية بدأت أمس وتستمر حتى الخميس 8 يونيو، وفق جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» للعام 2023 بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم سير الامتحانات وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد وسير الامتحانات بانتظام دون عوائق.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع دخول التليفون المحمول مع الطلاب والملاحظين باللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بأنواعه كافة، كما يلي.

- رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التجاري.

- رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 سياحة وفنادق.

- رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 صناعي.

- رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 زراعي.

لا شكاوي من امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجود فريق العمل بالتعليم الفني منذ فجر كل يوم ومتابعة العمل بكل دقة كما يتابع غرف عمليات الإدارات التعليمية والتواصل المباشر لحظة بلحظة والتدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ .

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة عوامل الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد الامتحان، وحظر المحمول نهائيا للطلبة والملاحظين، مؤكده أنّه لم ترد إلينا أي شكاوى حتى الآن.