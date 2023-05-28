عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تقدمنا بمقترحات عن الزيادة السكانية في الحوار الوطني

قالت شيماء الأشقر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإعلام يجب أن يلعب دورا كبيرا في توصيل الرسائل المتعلقة بالتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية، شارحة أنّ الحوار الوطني يناقش تضافر جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التعامل مع هذه القضية، وإذا حدث هذا الأمر يجرى التواصل بشكل صحيح مع المواطنين لمنحهم التوعية.

التنسيقية تقدمت بقانون يكون فيه سن الزواج 21 سنة وليس 18 سنة

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر «التنسيقية تقدمت بمقترحات وتوصيات في الحوار الوطني بخصوص هذه القضية، منها وجود محفزات للأسر وتدريس منهج خاص بالزيادة السكانية في الجامعات»، مشيرة إلى أن التنسيقية تقدمت بقانون يكون فيه سن الزواج 21 سنة وليس 18، وسيكون سنا مناسبا جدا وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية».

التطرق إلى استقلال المجلس القومي للسكان

وأوضحت: «في الحوار الوطني تم التطرق إلى استقلال المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، بهدف العمل وفقا لوتيرة معينة تتعلق بالسياسات والتوعية وغيرها من الأمور»، موضحة أنّ قضية الزيادة السكانية قضية كل عصر وزمن، وكانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنّ التنسيقية أطلقت ورش عمل ناقشت فيها هذه الزيادة قبل الحوار الوطني، وخلال جلسات الحوار الوطني تقدم زملائها في التنسيقية بتوصيات الحوار الوطني، منها ما يخص التوعية.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحرص على توعية المرأة اقتصاديا، لأنه ثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابا للأطفال والأكثر وعيا وتربية للأطفال بالتربية الصحيحة، كما أن البطالة تزيد من معدلات الإنجاب، ففي المناطق النائية والريفية هم الأكثر إنجابا والأقل وعيا، حيث يعتمدون على الأطفال كمصدر رزق لهم»، موضحة: «الأمر يعتمد على التوعية بالطريقة الصحيحة، الحملات يجب أن تستهدف الوجه القبلي وتحديدا المناطق الريفية والنائية، لأن فيها أكثر الكثافات السكانية».