مقرر مساعد البحث العلمي في الحوار الوطني: ورش عمل لمناقشة مشروع قانون التعليم

قال الدكتور محمود أبو النصر مقرر مساعد لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع القانون الخاص بالتعليم وربطه بسوق العمل بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإرساله إلى مجلس الأمناء لمناقشته ضمن المحور المجتمعي.

حضور واسع لخبراء التعليم

وأضاف المقرر المساعد للجنة التعليم في تصريح لـ«الوطن» أنه من المقرر عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مشروع القانون للتوصل إلى أفضل صياغة، موضحا أنه في حالة اقتراح أي تعديل على مواد القانون سترفع إلى مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن الجلسة ستشهد حضورا واسعا لعدد كبير من خبراء التعليم وممثلي الأحزاب ومجلس الأمناء.

وتابع أن أي قانون مع التغيرات والحالة الاقتصادية والأهداف السلمية، وأي شيء يمر عليه 30 عاما يكون غير صالح؛ لذلك نحتاج إلى تغيير القانون المعمول به حاليا.