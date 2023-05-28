«اتصالات النواب»: البريد كيان مصري ناجح وحقق 3 مليارات و800 مليون جنيه أرباح

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح، محققا أرباحا وصلت إلى 3 مليارات و800 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي تقارب لـ700 مليون جنيه.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أضاف رئيس «اتصالات النواب» خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خطة التطوير في الإنشاءات الجديدة، وصلت لـ950 مكتب بريد، بالإضافة إلى 300 مكتب جديد بزياده 20%، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريدية وصلت إلى 65 كشك بريدي، ما يؤكد أن هناك تقدم وتطور.

وتابع «بدوي»، أن ما تحقق هو ثمار تعاون مثمر بين مجلس النواب والبريد، ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، موجها الشكر إلى الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدكتور شريف فاروق حقق طفرة كبيرة، وأن يسير وفق رؤية الدولة المصرية.

وفال النائب أحمد نشات وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلا شك أننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان، مطالبا باستيضاح المستهدف عن العام المقبل.

وتابع «نشأت»، أن البريد يلعب دورا كبيرا في خدمة المجتمع، وانعكس بشكل كبير على المواطن المصري.