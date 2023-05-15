رئيس البريد المصري وسكرتير الاتحاد الأفريقي الشامل يبحثان التعاون المشترك

عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، بهدف بحث سبل مضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة حالياً في سويسرا.

بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات البريدية

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في بيان قبل قليل، أن اللقاء مع سيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، جاء بهدف بحث مضاعفة فرص التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي الأفريقي خلال الفترة المقبلة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات البريدية الإلكترونية، وتبادل الخبرات وكيفية نشر وتعميم تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية تحقيق أقصى استفادة للإدارات البريدية الإفريقية من مركز التدريب الإقليمي الذي سوف تستضيفه مصر، والعمل من خلاله على تنمية وتطوير الخدمات البريدية وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات البريدية بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

مركز إقليمي للتدريب البريدي في القاهرة

من جانبه، أشاد سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل؛ بمبادرة البريد المصري التي أطلقها عبر استضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي في القاهرة لخدمة البلدان الأفريقية بما يضمن تطوير الخدمات البريدية وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأفريقية، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بهدف بحث مضاعفة أوجه التعاون مع البريد المصري أحد أهم المؤسسات البريدية في أفريقيا وأعرقها والذي يشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات.

وأشار «مويا» إلى أهمية التعاون بين الاتحاد البريدي الأفريقي والبريد المصري، بما يعزز الصناعة البريدية في المنطقة، والعمل على نقل الخبرات في مجال تقديم الخدمات البريدية والتدريب للإدارات البريدية المختلفة، من أجل تعزيز الصناعة البريدية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.