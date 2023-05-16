تركيب ماكينة صرف آلي بعد إثارة الجدل بشأن سلم البريد المسدود في الشرقية

أنهت الأجهزة التنفيذية في مدينة ومركز الحسينية بالشرقية، إجراءات تركيب ماكينة الصراف الآلي أعلى سلم مبني بجدار مكتب البريد بقرية الإخيوة التابعة لنطاق المركز، إذ كان المواطنون تداولوا صورة لسلالم ودرابزين دون باب خلف درج السلم، وآثارت جدلا واسعا.

وتواصلت «الوطن»، مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بعد تداول صورة أثارت الجدل، وهي درج سلالم ودرابزين مبنية بجدران مكتب بريد قرية الإخيوة بذات المركز، دون وجود باب خلف السلالم، وكانت الصورة عبارة عن درج سلم مؤدي لحائط، وليس به نافذة، ما أثار تساؤلات المواطنين عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ماكينة صرف آلي تثير الجدل

وكشف رئيس مركز ومدينة الحسينية لـ«الوطن»، أن السلم المؤدي لحائط سد في جدران مكتب بريد الإخيوة في مركز الحسينية، مكان مخصص لتركيب ماكينة صرف آلي لخدمة المواطنين بالقرية، لسحب آموالهم ومعاشاتهم الشهرية، وأن السلم معد خصيصا لأن الماكينة ستكون مرتفعة عن الأرض بقيمة عدد درج السلم، إلا أنها تأخرت قليلا عن تنفيذها، واليوم تم تركيبها بالفعل.

صورة درج سلم بحائط

وكان رواد موقع فيس بوك، تداولوا صورة لدرجات سلم مبنية في حائط سد، وليس بها باب أو نافذة، ما أثار الجدل بينهم، خاصة أنهم لم يصلهم معلومة بحقيقة تواجد درج السلم دون نافذة، فأطلقوا عبارات ساخرة ومتهكمة على الصورة.