إصابة 4 أشخاص في حريق بمكتب البريد المركزي بالفلبين (صور وفيديو)

شهدت عاصمة الفلبين «مانيلا»، حريقا بمكتب البريد المركزي المبنى التاريخي، الذي يعود إلى قرون، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتدمير المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مكتب البريد المركزي مكون من 4 طوابق

وبدأ الحريق بمكتب البريد المركزي المبنى التاريخي في «مانيلا»، من الطابق السفلي في المبنى المكون من 4 طوابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق اندلع في مكتب البريد المركزي الفلبيني عند حوالي الساعة 11 مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، «06:00 مساء بتوقيت القاهرة»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وأوضح مكتب الحماية من الحرائق، إن 35 عربة إطفاء على الأقل من مختلف أنحاء مانيلا، شاركت في السيطرة على الحريق، وفقا لما ذكره موقع «مانيلا تايمز».

وبعد أكثر من 7 ساعات من اندلاع حريق مبنى مكتب البريد المركزي، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، فيما أشار القائم بأعمال مدير مكتب البريد العام لويس كارلوس، إلى أن الطوابع التذكارية كانت من بين الأشياء التي تعرضت للحرق في مكتب البريد المركزي.