تجديد حبس المتهم بأعمال التسول في مصر القديمة.. «فاتح حساب في البريد»

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بممارسة أعمال التسول متخذًا من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لمزاولة نشاطه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

سرعة إجراء التحريات

كما طلبت النيابة العامة، من المباحث سرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

تحقيقات النيابة مع المتهم

وخضع المتهم لتحقيقات النيابة العامة، والتي وجهت له تهمة التسول واتخاذ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في استجداء المارة واستعاطفهم، واعترف خلال التحقيقات تفصيليًا بنشاطه غير المشروع بعد مواجهته بالكاميرات الموجودة في مكان البلاغ.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتسول في دائرة القسم واستجداء المارة، فضلًا عن إيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا في حسابه البريدي.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته «مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية، فيزا كارت، مبالغ مالية، و18 قرص من عقار التامول المخدر»، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، يقول محمود عبدالله المحامي، إنّ القانون رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات نص على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد في المادة 1 من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحلات العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.