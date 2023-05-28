«طاقة النواب» توافق على موازنة وزارة الكهرباء بقيمة 42 مليار جنيه

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2023/2024 بإجمالي 42.080 مليار جنيه.

تفاصيل الموازنة

من جانبه، استعرض عادل الشاذلي ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل الموازنة ومنها تخصيص الباب الأول بواقع 15.8 مليون جنيه، والباب الثاني «السلع والخدمات» 2.7 مليون جنيه، ويأتي الانخفاض في هذا الباب في إطار رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق.

وقال الشاذلي، إن الايرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تقدر بنحو 28.5 مليار مقابل 2.8 مليون جنيه العام السابق، موضحا أن هذا الفارق في الزيادة يأتي بعد إدراج مشروعات حياة كريمة في الموازنة ببند الإيرادات ويقصد بإضافتها في هذا البند، توفير الإيرادات اللازمة لتمويل مشروعات حياة كريمة، وذلك بواقع 28 مليار.

وأضاف الشاذلي، أن الباب السادس «الاستثمارات» شهد طفرة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، ليصل إلى 42.080 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات العام الماضي، بسبب المشروعات الحيوية المهمة المدرجة ومنها التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي في مرحلته الأولى، فضلا عن مشروعات الاستصلاح الزراعي.

إدراج مخصصات لصالح حياة كريمة في الإيرادات

وعن تساؤل النائب عمرو قطاعي عن إدراج مخصصات لصالح حياة كريمة في الإيرادات، أوضحت نورا فاروق، أنه بالفعل هناك تضخم في الإيرادات بمبلغ 28 مليار، وذلك لصالح تطوير شبكات الكهرباء لمشروع حياة كريمة في مرحلتها الأولى.

وفي إطار تنفيذ المشروعات الاستثمارية، طالب ممثل وزارة الكهرباء علي عبد الفتاح، بزيادة الاستثمارات بنحو 28 مليار جنيه لاستكمال المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المدرجة خلال العام المالي، التي تخص القطار السريع ومتطلبات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تحظى باهتمام بالغ، لا سيما وأن المبلغ المدرج بمشروع الموازنة غير كاف.

وأكدت ممثل وزارة التخطيط، أن بعض المشروعات وردت إلى التخطيط بعدما سلمت الخطة، لكننا مع ذلك نؤكد أننا نعمل مع وزارة الكهرباء على جدولة المشروعات، وهي مشروعات مهمة وضخمة، ونتابع خلال السنة المالية من خلال معدلات التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قال ممثل المالية عمرو سعد، أن جميع المشروعات يتم تعزيزها على مدار السنة المالية في حينه، وأن المخصصات المدرجة حتى الآن في مشروع الموازنة تكفي حتى نصف السنة، لافتا إلى أن وزارة المالية ستوافي الكهرباء على مدار السنة المالية مع متابعة التنفيذ.