«خطة النواب» توافق على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.وتقدر جملتها بنحو 42.080 مليار جنيه.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأكد المهندس عصمت عبد السلام، ممثل وزارة الكهرباء، أن المنح تقدر في مشروع الموازنة الجديد بنحو 172 مليون جنيه.

وأشار إلى تخصيص 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 42 مليار جنيه، موزعة على عدد من المشروعات المهمة، فى مقدمتها المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه.

وأشار ممثل وزارة الكهرباء إلى مشروع الدلتا الجديدة وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع 19.5 مليار جنيها ينفذ علي عدة مراحل حيث مدرج منهم العام الجديد 3.5 مليارات جنيها.

مشروع القطار السريع

وقال إن أحد المشروعات المهمة هو مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيها.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024.