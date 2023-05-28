رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس

أعلنت محافظة القاهرة، نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي خلال الأيام الماضية، إذ أتاحت رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسى 2022-2023، حيث يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس، بمجرد إعلانها من خلال الرابط هنا.

وتجري إدارات التربية والتعليم بالقاهرة حاليا، أعمال التصحيح والرصد لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ومن المقرر إعلانها قريبا، كما تواصل مديرية التعليم، متابعة امتحانات الدبلومات الفنية والتصدي لأي عقبات بشأنها، طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بمتابعة سير العملية الامتحانية للدبلومات الفنية، وإزالة أي عقبات تعوق انتظامها.

مرحلة رياض الأطفال

وتستعد محافظة القاهرة، خلال الأيام المقبلة لفتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم من أول يونيه المقبل، حيث يتم التقديم الإلكتروني من خلال بوابة محافظة القاهرة، كما تشهد القاهرة حاليا، امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على استمرار سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول 2023، دون أي عراقيل، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات دون أي عوائق أو صعوبات، مشددا على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات، والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والملاحظين، والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

ختم أوراق الأسئلة

وشدد مدير المديرية، على أهمية ختم أوراق الأسئلة قبل تسليمها للطلاب، موجها بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية للدبومات الفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.