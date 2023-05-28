«الدفاع الشعبي» ينظم ندوات تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والجامعات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعات «العريش ودمنهور والمنصورة والسادات»، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء وليد حامد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية.

وشهدت الندوات، تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية، وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشء وطلبة الجامعات عكست روح الولاء والانتماء ومستوى الوعي لديهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة التي تم زيارتها خلال الفترة الماضية.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال الندوات، أن توعية الشباب المصري بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى ما تقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم والطلبة المتفوقين في المجالات المختلفة.