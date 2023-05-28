مصرع طالبين وإصابة ثالث في تصادم أثناء عودتهم من الامتحانات بالمنوفية

شهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرع طالبين وإصابة آخر، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي عقب الانتهاء من أداء امتحانات الدبلومات، على طريق نادر العراقية، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل حادث طلاب مركز الشهداء في المنوفي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن الطالبين المتوفيين هما «م.خ» و «م.ش»، والطالب المصاب هو «ش.خ»، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالحادث

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طالبين وإصابة آخر، في حادث تصادم على طريق نادر العراقية، وجرى نقل المصاب والجثامين إلى مستشفى زاوية الناعورة المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.