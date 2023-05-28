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aiBANK يفتتح أحدث فروعه في مدينة نصر والهرم

كتب:

الوطن
06:31 م | الأحد 28 مايو 2023
aiBANK

aiBANK

افتتح aiBANK أحدث فروعه في مدينة نصر والهرم بحضور كل من طارق قابيل، رئيس مجلس الإدارة، وتامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد عبد الخبير - رئيس القطاع المالي بـ إي اف جي القابضة وعضوا بمجلس إدارة البنك، وهشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم، وعمرو جمالي – نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وإيمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة وشريف صادق - مدير عام قطاع الفروع وإيمان إسماعيل – رئيس قطاع أول الشئون الهندسية والإدارية والمشتريات، ولفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك.

وأشار سيف الدين أن الافتتاح يأتي في إطار خطة aiBANK التوسعية والانتشار الجغرافي وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للبنك وتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري وزيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

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بقلم الوطن