وليد توفيق يصور «مصر يا أم السلام» في شوارع القاهرة

بدأ الفنان اللبناني وليد توفيق، في مونتاج أغنيته الجديدة «مصر يا أم السلام»، التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة كهدية لمصر.

وليد توفيق يصور الأغنية في القاهرة

الأغنية صورها توفيق في عدة أماكن بالقاهرة الكبرى، منها منطقة الأهرامات، ومشاهد في نهر النيل، فضلا عن عدد من الشوارع الشهيرة بالقاهرة.

كان وليد توفيق حضر للقاهرة بعد أن شارك في حفل ختام ملكة جمال «ميس إيليت»، الذي أقيم فى مدينة الغردقة، حيث قدم حفلا غنائيا وسط حضور جماهيري كبير.

وليد توفيق يطرح أغنية «دكتور في الحب»

أعلن الفنان وليد توفيق، في تصريح سابق لـ«الوطن»، طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل تباعا، حتى لا يبتعد كثيرا عن جمهوره المصري والعربي، من بينها أغنيات تحمل اللهجة المصرية.

كما طرح وليد توفيق مؤخرا، أغنية «دكتور في الحب» من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان، وألحان نيكولاس شبلي، وتوزيع سليمان دميان.