الجمهور يشيد بسمية الألفي في أحدث ظهور: «جميلة زي ما هي»

إشادات عديدة نالتها الفنانة سمية الألفي، في أول ظهور لها بعد إصابتها بمرض السرطان والتي ظلت تعالج منه فترة طويلة.

وجاءت التعليقات على أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي، بعد الفيديو الذي نشره لها أحمد الفيشاوي عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام».

إشادات الجمهور بظهور سمية الألفي

وعلق الجمهور على فيديو الفيشاوي وظهور سمية الألفي كالتالي: «كوين من وهي صغيرة لحد دلوقتي ماشاء الله.. الله يعطيها الصحة ويبارك فيها»، وقال آخر: «الفنانة الجميلة من الزمن الجميل روحها هي هي وجميلة زي ما هي ومحترمة»، وعلق آخر: «جميلة حقيقي ربنا يخليكو لبعض ويديها الصحة»، وقال تعليق آخر: «أجمل حاجة شوفناها هي الفنانة سمية الألفي ياريت دايما تطلع معاك عاوزين نشوفها علطول».

مرض سمية الألفي

وأعلنت منذ أشهر قليلة الفنانة سمية الألفي، خلال تصريحات تلفزيونية تعافيها بشكل نهائي من مرض السرطان والذي ظلت تصارعه فترة طويلة.