أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد رهبة بصورة مع نسرين أمين: قريبا

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم «رهبة - ورا مصنع الكراسي» بطولة أحمد الفيشاوي، وذلك يوم 24 مايو الجاري.

وروج أحمد الفيشاوي منذ ساعات لفيلم رهبة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بطرح البوستر الدعائي الذي يجمعه بالفنان محمود البزاوي والفنانة نسرين أمين معلقا: «قريبا».

أغنية فيلم رهبة

وانتهى الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام من تسجيل الاغنية الدعائية لفيلم رهبة، والتي تحمل عنوان «إمبابة أجمل من باريس» بمشاركة مسلم، ومن المقرر طرحها مع توقيت عرض الفيلم.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ياسر الطوبجي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد القس، عبدالرحمن ظاظا، أحمد رمزي، من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق في أولى تجاربه الإخراجية في السينما.