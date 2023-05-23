طرح فيلم رهبة لـ أحمد الفيشاوي بدور السينما

شهدت دور السينما طرح فيلم رهبة أمس، بطولة أحمد الفيشاوي، إذ أقيم العرض الخاص للفيلم ليدخل ضمن منافسة الأفلام الأخرى بدور العرض، ومن المقرر أن يستمر عرضه بموسم عبد الأضحى المبارك.

طرح فيلم رهبة بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أنَّ فيلم رهبة جاهز حالياً بدور العرض، وسوف ينافس 7 أفلام أخرى، والعمل مختلف عن الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية سيد رهبة الذي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.

وتجسد الفنانة نسرين أمين دورا جديدا باعتبارها بطلة العمل، إذ عبرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي قائلة لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بمشاركة الفيشاوي الفيلم لأنه فنان جميل وكان بينا كواليس حلوة وأتمنى أن يعجب الجمهور».

أبطال فيلم رهبة

يُذكر أنَّ فيلم رهبة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومحمد لطفى وياسر الطوبجي ومحمد القس وعبدالرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.