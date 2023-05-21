أحمد الفيشاوي يروج لفيلم رهبة ببوستر جديد

روج الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد رهبة، وذلك من خلال نشر بوستر جديد، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 24 مايو الجاري.

وعلق الفنان أحمد الفيشاوي على البوستر: «المعلم سيد رهبة وعائلته يوم 24 مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي».

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة يضم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، ثراء جبيل وسماء إبراهيم ومحمود البزاوي ومحمد القس وإسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.