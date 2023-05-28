استمرار فعاليات تقديم خدمات رياضية بقرى حياة كريمة بالدقهلية

أعلنت مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن استمرار فعاليات المراكز الرياضية اليوم الأحد 28 مايو، وتقديم خدمات رياضية داخل القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي قامت بتنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بالمديرية.

فعاليات تقديم خدمات رياضية بقرى حياه كريمة

وأشارت«عثمان» في بيان صحفي لها، إلى أن الهدف من تلك الفعاليات هو توفير خدمات رياضية متنوعة داخل تلك القرى التي لا يتوفر بها الخدمات الرياضية، وهم «مركز شباب كفر الترعة الجديد، ومركز شباب رأس الخليج التابع لإدارة شربين».

وأضافت أن الفعاليات تضمنت التدريب على ألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة لجميع الأعمار، والإماراتية للأطفال التي بدأت من 15 مايو وتستمر في تدريباتها ليوم 15 أغسطس.

الهدف من تقديم خدمات رياضية بقرى حياة كريمة

وأوضحت أن الهدف من تلك الفعاليات هو حرص الدولة المصرية على المساهمة في تغيير شكل الحياة بتلك القرى عن طريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتخفيف العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى العيش، وتحويل حياتهم لشكل أفضل يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.