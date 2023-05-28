«القومي للمرأة» يواصل تعليم السيدات إعداد الولائم بقرى حياة كريمة في الدقهلية

واصلت أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية تعليم سيدات قرى حياة كريمة بالدقهلية على كيفية إعداد ولائم كبيرة، وإدارة المطابخ الكبري من أجل إنتاج الوجبات الجاهزة، وتعليمهم كيفية العمل داخل المطابخ الكبرى، والاستفادة من التدريب في عمل مشروع مهني خاص بكل سيدة.

إعداد برنامج تعليم الطبخ للسيدات بالدقهلية

وقالت أمينة شلبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الهدف من تعليم السيدات عمل ولائم كبري و تدريبهم علي البرنامج المطبخي هو مساعدتهم علي خلق فرصة عمل جديدة:«كل سيدة تتعلم حاجه مفيدة، تقدر من خلالها توفر دخل خاص بها، و ده الهدف من البرنامج التدريبي».

توزيع 120وجبة على قرى حياة كريمة

و أشارت«شلبي» أنه يجرى عمل 120 وجبة في نهاية اليوم:«ينتهي العمل من 120 وجبة في نهاية اليوم، و يجرى توزيعها على قرى حياة كريمة بالدقهلية، لتوفير الطعام الخاص للأهالي القرى بعد عمله داخل البرنامج التدريبي».

مساعدة السيدات في عمل مشاريع صغيرة

وأوضحت«شلبي» أنه في نهاية الدورة التدريبية تُصبح السيدات قادرات عل تنفيذ مشاريع صغيرة، مثل مشروع تجهيز الوجبات و الولائم:«بعد ما يجرؤ تدريبهم على يد أمهر الطباخين بالمحافظة، تقدر كل واحدة تستفيد من تلك المهنة، وتفتتح المشروع الخاص بها».

وأضافت أن كل سيدة تتعلم داخل البرنامج التدريبي كيفية التخطيط وإعداد الولائم وتجهيز الأغذية، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، مع الالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ، لتستطيع النجاح في المشروع الخاص بها.