كل ما تريد معرفته عن أعلى عائد لشهادة ادخار في بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، شهادة بعائد مرتفع يتجاوز الـ39%، وهي شهادة اختيارك بالجنيه المصري ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك التنمية الصناعية، الشهادة مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى، وزيادتها بمضاعفات الـ5000 جنيه بدون حد أقصى.

أسعار العائد على شهادة اختيارك

وبالنسبة لسعر العائد، يكون تراكمي ويدفع مقدمًا نحو 39.14%، ويبدأ من اليوم التالي من طلب الشهادة.

ويمكن للمصريين والأجانب شراء هذه الشهادة، ويجوز استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، ويتم رد للعميل أصل مبلغ الشهادة، ولكن مخصوم منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا، ويضاف إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد بسعر الاسترداد بحسب البنك.

الاقتراض بضمان الشهادة من بنك التنمية الصناعية

ويتيح بنك التنمية الصناعية، الاقتراض بضمان شهادة اختيارك المدفوقة مقدمًا، بنحو 50% من القيمة الأسمية للشهادة، كما يمكن الاقتراض بنفس عملة الشهادة.