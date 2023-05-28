السيطرة على حريق منزل بقرية بالبحيرة دون خسائر في الأرواح (صور)

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب فى منزل ملك المواطن «جمال.س»، بعزبة عشره التابعة لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق داخل منزل بمركز حوش عيسى

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد تلقى بلاغاً من أهالي قرية عشرة التابعة لقرية الكوم الأخضر بنطاق دائرة شرطة المركز باندلاع حريق داخل أحد المنازل وحرر المحضر اللازم.

السيطرة على حريق بمنزل في بحوش عيسى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجري الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء، وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل وفصل المرافق عن المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماه دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن تلف محتويات المنزل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.