«اتصالات النواب» توافق على موازنة البريد.. ورئيس الهيئة: نسعى لتركيب ماكينة ATM بكل مكتب

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإجماع، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد «فاروق» في كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن البريد المصري يسعى لتقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد، للتسهيل على المواطنين، موضحا أن هناك 156 خدمة تقدم من خلال البريد، وليس لدينا مانع إضافة خدمات جديدة، فضلا عن خدمات الورق المؤمن ومستخرج الشهر العقاري الموجود في 110 مكاتب، وقولا واحدا نسعى إلى أن يكون البريد المصري هو الوجهة الأولى لتقديم الخدمات الحكومية في مصر.

ماكينة ATM لكل مكتب بريد

وتابع «فاروق»، أن هناك 4000 فرع للبريد، وهناك 860 مكتبا استطعنا أن نطورها وتقريبا انتهينا من المرحلة الأولى وعملية الاستثمار، نعدكم باستمرارها وسينعكس على أداء البريد، مشددا على أن الهيئة تسعى لتركيب ماكينة ATM في كل فرع، لتقديم الخدمات المصرفية للجمهور.

وأضاف رئيس الهيئة، أن البريد المصري يتلقى ودائع التوفير دون الإقراض، ونسعى لتطوير خدماتنا باستمرار، وهناك أبلكيشن «وصلها» لزيادة الخدمات الحكومية إلى أن نصل إلى عمليات كاملة، بالإضافة إلى العمل المصرفي من خلال حسابات التوفير، وهناك اتصال يومي مع البنك المركزي، بخصوص دوريات العائد.

وشدد على أن الهيئة بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» طورت 52 مركز بجميع قراها وتوابعها، ضمن المرحلة الأولى ومستمرون في باقي المراحل.