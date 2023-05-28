محافظ مطروح: فتح الشواطئ العامة رسميا بداية من الخميس المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم فتح شواطئ مطروح العامة لاستقبال روادها من المصطافين أول شهر يونيو المقبل بدءاً من يوم الخميس المقبل، مع استمرار متابعة الجاهزية بالشكل اللائق لاستقبال روادها من زائري وأهالي المحافظة.

منع أي إشغالات تحجب رؤية البحر بكورنيش مطروح

وتابع محافظ مطروح، اليوم، الشواطئ خلال جولة ميدانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعاطف مرضى صاحب شركة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكورنيش، وشدد محافظ مطروح على منع أي إشغالات تحجب رؤية البحر خاصة غرب الكورنيش.

مراجعة كفاءة دورات المياه وأعمدة إنارة على الشواطئ

ووجه محافظ مطروح ببيان بالإسراع في إنهاء أعمال الدهانات ورفع كفاءة الكورنيش، ودورات المياه بالشواطئ ومتابعة توزيع صناديق تجميع القمامة على الكورنيش مع أول يونيو، ومراجعة أغطية أعمدة الإنارة العامة وإنارة كشافات الأعمدة في الشوارع.

تسوية رمال شاطئ الليدو

وشهد محافظ مطروح أعمال تسوية الرمال على شاطئ منطقة الليدو غرب مطروح، مع إزالة المخلفات بالشاطئ لظهوره بالشكل اللائق، متمنيا انطلاق موسم صيف جديد لجميع العاملين في السياحة وعلى الشواطئ في مدينة مرسى مطروح.