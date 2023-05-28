انتشال جثتي شابين غرقا في نهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين لشابين أحدهما من محافظة قنا وجري انتشاله من نهر النيل في محافظة المنيا، والثاني تم انتشاله من داخل ترعة بردنوها بمركز مطاي، حيث أفادت التحريات الأولية غرقه أثناء الاستحمام هربا من الحر.

انتشال جثة شاب من نهر النيل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل المجري المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة كرم مبارك سعيد، 18 عاما، مقيم بمركز دشنا في محافظة قنا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة عزت يونان عزيز 18 عاما، من داخل ترعة قرية بردنوها.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب يقيم بقرية سيلا، وقد غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة قرية بردنوها هربا من الحر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.