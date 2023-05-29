مدارس بديلة للثانوية العامة.. مميزاتها كثيرة وتؤهل لسوق العمل

قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يبحث الكثير من الطلاب عن المدارس البديلة للثانوية العامة من أجل الالتحاق بها في حال إذا كان مجموعهم لم يناسب مجموع الالتحاق بالثانوية العامة.

وهناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة وفي نفس الوقت لها مستقبل مبهر ومميز وتكاليفها بسيطة وأيضا تتطلب مجموع بسيط من أجل الالتحاق بها والتي نرصدها في السطور التالية:

مدارس مياه الصرف الصحي

من ضمن المدراس البديلة للثانوية العامة ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بها في حال إذا كان مجموعهم صغير هو مدارس مياة الصرف الصحي التي يمكن للطالب الالتحاق بها بمجموع لايقل عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية.

شروط الالتحاق بمدارس مياه الصرف الصحي

تتميز مدارس مياه الشرب والصرف الصحي أنها تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مكثفة له أثناء فترة الدراسة في معامل المدرسة والشركات المتخصصة ويوجد شروط عند الالتحاق بها منها أن يؤدي الطالب الاختبار التحريري في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية وأيضا الاختبار يقتصر على ما درسه الطالب في هذه المواد في الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

مدرسة توشيبا العربي

مدرسة توشيبا العربي من ضمن المدارس البديلة للثانوية العامة وهي مدرسة ثانوية تمنح الطالب شهادة معتمدة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ويبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، لذلك يمكن للطالب الالتحاق بها إذا حصل على مجموع مرتفع بشرط ألا يقل عن 250 درجة، من المجموع الكلي 280 درجة.

مدرسة الطاقة الشمسية

يمكن للطالب الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدرسة الطاقة الشمسية التي تعد من أبرز المدارس النوعية الفنية، التي تدرب الطالب على كل ما يخص الطاقة الشمسية وتوفر للطالب التدريب العملي في معامل، وورش محددة يتدرب فيها الطلاب، ويتخرج متخصصًا في مجال الطاقة الشمسية وهى تقبل من مجموع 260 درجة من المجموع الكلي 280.

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة متخصصة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، تتبع نظام التعليم المزدوج، أي التعليم القائم على التدريب، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتقبل من مجموع 250 درجة من المجموع الكلي 280 وتشترط اجتياز امتحان تحريري في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للطالب، وهي مجانية دون أي مصروفات.

مدارس البترول وهى من المدارس البديلة للثانوية العامة وتحتوي على أقسام مختلفة منها قسم البترول يقبل الحاصلين على 240 درجة في الشهادة الإعدادية وقسم فني معمل يقبل الحاصلين على 200 درجة أما قسم السيارات الحاصلين على 180درجة ويقبل قسم التبريد والتكييف الحاصلين على 160 درجة في الشهادة الإعدادية.

مدرسة الغزل والنسيج

تعد مدرسة الغزل والنسيج ضمن المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الاعدادية، وتتميز بالعديد من المميزات، أبرزها التخصص في مجال الصناعة، وهي تقبل الطلاب من مجموع 240 درجة من المجموع الكلي 280.

مدرسة الذهب والحلي بالعبور

تعد مدرسة الذهب والحلي بالعبور والمعروفة بـ«مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية» أحد بدائل الثانوية العامة وهي تمنح الطالب شهادة دبلوم فني تكنولوجي في صناعه الحلي والمجوهرات، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد.

قال مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التحاق الطالب بالمدارس البديلة للثانوية العامة لا يعني أنه لم يحصل على مجموع كبير ولكن هناك العديد من المدارس التكنولوجية يحتاج الالتحاق بها إلى مجموع أعلى من الثانوية العامة: «في طلاب كتير بتروح تلتحق بالمدارس التكنولوجية بدلا من الثانوي العام عشان هو محتاج يدرس تخصص غير الثانوية العامة وفي ناس كتير دلوقتي اتجهت للمدراس دي عشان يبتأهل لسوق العمل وبيكون فيها الجزء العملي أكبرمن الجزء النظري».

مميزات المدارس البديلة للثانوية العامة

مميزات عديدة تتمثل في المدارس البديلة للثانوية العامة وذلك بحسب ما ذكره خبير التربوي والتي منها:

- تأهيل الطالب لسوق العمل بشكل كبير.

- بعض المدارس التكنولوجية توفرللطالب مرتب شهري أثناء الدراسة.

- اكتساب الطالب المهارات والخبرات العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.